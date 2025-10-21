Sciascia con La zia d' America -in scena alla Casa di Pulcinella

Baritoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Casa di Pulcinella celebra Leonardo Sciascia con la riduzione per la scena della novella «La zia d’America» firmata da Paolo Panaro e la Compagnia Diaghilev.Paolo Panaro interpreta il racconto di Leonardo Sciascia sui violenti cambiamenti in Italia nel secondo dopoguerra. Fabrizio. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sciascia zia d americaLa zia d'America lascia 2 milioni e mezzo di euro all'avvocato. I nipoti impugnano il testamento firmato a 96 anni - In fin di vita avrebbe redatto 8 memorie, intestando tutto nell'ultima al legale. Da msn.com

Casa zie di Sciascia diventerà Museo - dove lo scrittore di Racalmuto (Ag) visse per alcuni anni e di cui parlò in "Le parrocchie di Regalpetra", "Gli zii di Sicilia" e "La Sicilia come metafora" - Riporta ansa.it

Letteratura: casa zie Sciascia a Racalmuto diventerà museo - dove lo scrittore di Racalmuto (Ag) visse per alcuni anni e di cui parlò in "Le parrocchie di Regalpetra", "Gli zii di Sicilia" e "La Sicilia come metafora" - Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sciascia Zia D America