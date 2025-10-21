Sci Alpino tutto pronto per la nuova stagione di Coppa del Mondo | si parte da Soelden
Sta per tornare la stagione della Coppa del Mondo di Sci Alpino, in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che rappresenteranno il culmine del cammino degli Azzurri. La competizione iridata si aprirà il 25 ottobre sulle piste di Soelden, in Austria, e ci saranno gli atleti tricolori in gara (categoria maschile e femminile). Le atlete azzurre protagoniste saranno Sofia Goggia, Marta Bassino, Asja Zenere, Lara Della Mea, Giorgia Collomb, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Giulia Valleriani e Laura Steinmar. Assente Federica Brignone, in recupero dall’infortunio dello scorso mese di febbraio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
