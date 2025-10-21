Sci alpino Mikaela Shiffrin attacca nuovi record e progetta un ritorno in grande stile in gigante Ma niente discese

Siamo pronti per dare il via alla nuova attesissima stagione dello sci alpino al femminile. L’attenzione generale sarà, ovviamente, ben posizionata sui Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 con l’Olympia delle Tofane che farà da scenario ideale per la manifestazione con i Cinque Cerchi. Ad ogni modo, tuttavia, non possiamo certo mettere tra parentesi la Coppa del Mondo che ci accompagnerà lungo tutto il corso dell’annata e che prenderà il via nel corso del weekend in arrivo. Come tradizione il primo appuntamento stagionale sarà il gigante di Soelden (Austria) che inizierà a darci le prime risposte sulle tante domande che aleggiano sopra questa annata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, Mikaela Shiffrin attacca nuovi record e progetta un ritorno in grande stile in gigante. Ma niente discese

