Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del Circo Bianco al femminile. La Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, infatti, scatterà nel corso del prossimo fine settimana con il classico esordio rappresentato dal gigante di Soelden (Austria). Una pista che ha spesso regalato grandi soddisfazioni ai nostri colori. Nel complesso, infatti, le azzurre hanno totalizzato 4 vittorie, 4 secondi e 5 terzi posti. Andiamo a ripercorrerli con la memoria. Il primo appuntamento sul ghiacciaio del Rettenbach prende luogo il 31 ottobre 1993 con il successo della fuoriclasse austriaca Anita Wachter, davanti alla francesi Sophie Lefranc-Duvillard e Carole Merle.

Sci alpino, i precedenti dell'Italia femminile a Soelden: lo scorso anno vinse Federica Brignone