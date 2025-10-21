Schlein sconforta anche Cassese | Sulla democrazia a rischio mi sono cadute le braccia Con Meloni non c’è paragone
«Quando Schlein ha detto che la democrazia è a rischio mi sono cadute le braccia». In occasione dei suoi 90 anni, compiuti ieri, Sabino Cassese ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera. Tra ricordi familiari e professionali, il giudice emerito della Corte costituzionale ha risposto anche a qualche domanda sull’attualità e, sollecitato dalle domande di Roberto Gressi, ha chiarito di ritenere che «non c’è possibilità di paragone» tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, facendo anche un paragone spiazzante e particolarmente “doloroso” per la sinistra. Cassese: «Meloni e Schlein? Non c’è possibilità di paragone». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
