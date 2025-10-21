Schlein in piazza per Ranucci altro fango su Meloni | Noi non siamo come loro
"Chi ha mai detto che la bomba l'avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti?". Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, è in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione organizzata da Giuseppe Conte per dare solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato della scorsa settimana. Prima si auto-difende (goffamente) e poi contrattacca scaricando un'altra pesante dose di fango sul governo. "Sui mandanti sta lavorando la magistratura, un lavoro che noi supportiamo e che seguiremo con grande attenzione", spiega Schlein mentre dal palco parla l'alleato Conte. " Noi non siamo mica come loro che ci hanno accusato di essere i mandanti di omicidi fatti dall'altra parte dell'oceano e che abbiamo condannato come tutti", aggiunge riferendosi alle polemiche sulla morte di Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
La Schlein, dopo aver difeso la battuta sessista e patriarcale (per usare il loro linguaggio) di Landini, è volata ad Amsterdam a sostenere che quando governa la destra sono a rischio libertà e democrazia. Fino a ieri la gente stava in piazza a distruggere stazio - facebook.com Vai su Facebook
In piazza va in scena la violenza, ma per Schlein&Co. c’è da festeggiare 126 agenti feriti, ma Schlein esulta per le piazze pro Pal https://nicolaporro.it/126-agenti-feriti-ma-schlein-esulta-per-le-piazze-pro-pal/… - X Vai su X
Ranucci, Schlein in piazza: le destre ritirino le querele - (askanews) – “Io ho affermato un fatto: dove l’estrema destra governa indebolisce la democrazia e la libertà di stampa. Da askanews.it
Attentato a Ranucci, Schlein in piazza: «Libertà a rischio. Le destre ritirino le querele temerarie» - O non abbiamo visto i giornalisti uscire in fila dal Pentagono l'altro giorno negli Stati Uniti? repubblica.it scrive
Ranucci, Schlein: "Bene solidarietà ma non basta. Governo passi a fatti concreti" - Elly Schlein in piazza Santi Apostoli, a Roma, in occasione della manifestazione per la libertà di stampa lanciata dal presidente del M5S Giuseppe Conte. Segnala msn.com