Schlein in piazza per Ranucci altro fango su Meloni | Noi non siamo come loro

"Chi ha mai detto che la bomba l'avesse messa il governo Meloni o che fossero i mandanti?". Elly Schlein, segretaria del Partito democratico, è in piazza Santi Apostoli a Roma alla manifestazione organizzata da Giuseppe Conte per dare solidarietà a Sigfrido Ranucci dopo l'attentato della scorsa settimana. Prima si auto-difende (goffamente) e poi contrattacca scaricando un'altra pesante dose di fango sul governo. "Sui mandanti sta lavorando la magistratura, un lavoro che noi supportiamo e che seguiremo con grande attenzione", spiega Schlein mentre dal palco parla l'alleato Conte. " Noi non siamo mica come loro che ci hanno accusato di essere i mandanti di omicidi fatti dall'altra parte dell'oceano e che abbiamo condannato come tutti", aggiunge riferendosi alle polemiche sulla morte di Charlie Kirk. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

