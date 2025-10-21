Schlein assente Conte in prima fila | Onorato presenta il suo progetto centrista

«Sembra di assistere al funerale laico di Elly Schlein.». Un amministratore locale del Lazio la butta lì come battuta, ma fotografa perfettamente la situazione. Lunedì pomeriggio è nata ufficialmente la gamba centrista di Alessandro Onorato, assessore al Turismo e ai Grandi eventi del Campidoglio, che a Roma ha convocato una rete civica di sindaci e amministratori, una kermesse di oltre tre ore durante le quali Elly Schlein non viene mai nominata. A differenza di Giuseppe Conte, presente in prima fila, invitato e corteggiato viste le sviolinate che gli arrivano, in primis da Onorato, che dal palco ricorda i 209 miliardi portati a casa dall’ex premier col Pnrr. 🔗 Leggi su Lettera43.it

