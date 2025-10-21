Schlein allarme che divide il Pd spaventa i moderati e aiuta Meloni

Lidentita.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

C’è una linea sottile tra opposizione e delegittimazione. Elly Schlein l’ha varcata, e non per caso. Dire ad Amsterdam, davanti ai compagni socialisti europei, che “la libertà è a rischio quando governa l’estrema destra” non è una frase impulsiva, ma una scelta politica. Eppure è una scelta che rischia di ritorcersi contro di lei e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

schlein allarme che divide il pd spaventa i moderati e aiuta meloni

© Lidentita.it - Schlein, allarme che divide il Pd spaventa i moderati e aiuta Meloni

Contenuti che potrebbero interessarti

schlein allarme divide pdSorpresa: la carta del Pd in caso di flop Schlein si chiama Conte - Gli avversari della segretaria non puntano a un cambio al vertice, ma vogliono evitare che la leader si candidi alla corsa a Palazzo Chigi. Secondo ilfoglio.it

schlein allarme divide pdPd, cresce la fronda: una nuova corrente per isolare Schlein. Gentiloni nume tutelare - Come in certe famiglie dove non si parla più, ma si litiga praticamente da mattina a sera. Scrive iltempo.it

schlein allarme divide pdRoberto D'Alimonte: "Schlein sbaglia sull'allarme democratico, messaggio controproducente" - Il politologo sulla Stampa commenta la radicalizzazione del confronto politico. Da huffingtonpost.it

Cerca Video su questo argomento: Schlein Allarme Divide Pd