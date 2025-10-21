Schlein allarme che divide il Pd spaventa i moderati e aiuta Meloni
C’è una linea sottile tra opposizione e delegittimazione. Elly Schlein l’ha varcata, e non per caso. Dire ad Amsterdam, davanti ai compagni socialisti europei, che “la libertà è a rischio quando governa l’estrema destra” non è una frase impulsiva, ma una scelta politica. Eppure è una scelta che rischia di ritorcersi contro di lei e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
