schlein allarme che divide il pd spaventa i moderati e aiuta meloni

C’è una linea sottile tra opposizione e delegittimazione. Elly Schlein l’ha varcata, e non per caso. Dire ad Amsterdam, davanti ai compagni socialisti europei, che “la libertà è a rischio quando governa l’estrema destra” non è una frase impulsiva, ma una scelta politica. Eppure è una scelta che rischia di ritorcersi contro di lei e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

