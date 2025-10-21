’Schiusa’ festival diffuso di arte musica e danza

Si muove tra generi, proposte e località diverse, ‘Schiusa’, la nuova rassegna itinerante di Menoventi ed E Production, in programma tra Ravenna e Faenza, con incursioni anche a Castel Bolognese e Lugo (per il prologo a settembre), dal 25 ottobre al 27 dicembre. Oltre 20 appuntamenti che spaziano tra teatro, musica, danza, letteratura, con incontri e laboratori di formazione per ogni età, con l’obiettivo da un lato di sostenere la sperimentazione degli artisti del territorio romagnolo, e dall’altro di aprirsi alle sinergie di altre fertili realtà, con l’ospitalità per esempio della compagnia pugliese Ultimi Fuochi Teatro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

