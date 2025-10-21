Schillaci M5S | Il governo schifani ponga fine al commissariamento dell' Orchestra sinfonica

Palermotoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Fondazione orchestra sinfonica siciliana vive una situazione paradossale. Permane lo stato di gestione commissariale senza che questo abbia contribuito a definire un percorso di rilancio di una delle più importanti istituzioni musicali e culturali della Sicilia. Musicisti e lavoratori della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sicilia, Schillaci (M5S): “l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete” - “La nostra è stata un’opposizione dura alla manovra del governo Schifani, ma al tempo stesso costruttiva. Segnala strettoweb.com

schillaci m5s governo schifaniAdorno (M5S): “È la Caporetto del governo Schifani: dimissioni subito” - PALERMO – “Il poltronificio costruito da Schifani in questi tre anni gli si è rivoltato contro, provocando malumori ... Da lavalledeitempli.net

schillaci m5s governo schifaniLe opposizioni all'attacco: «È la Waterloo del governo Schifani» - Opposizioni all'attacco dopo le ripetute bocciature in aula all'Ars della manovra quater presentata dal governo Schifani, con i franchi tiratori del ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Schillaci M5s Governo Schifani