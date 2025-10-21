Schillaci M5S | Il governo schifani ponga fine al commissariamento dell' Orchestra sinfonica
“La Fondazione orchestra sinfonica siciliana vive una situazione paradossale. Permane lo stato di gestione commissariale senza che questo abbia contribuito a definire un percorso di rilancio di una delle più importanti istituzioni musicali e culturali della Sicilia. Musicisti e lavoratori della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Manovra. Cerreto (FdI): su Sanità Governo Meloni e ministro Schillaci mantengono gli impegni https://lavocedelpatriota.it/manovra-cerreto-fdi-su-sanita-governo-meloni-e-ministro-schillaci-mantengono-gli-impegni/… via @vocedelpatriota @FratellidItalia - X Vai su X
Il ministro #Schillaci a #Locri: «Il messaggio di #Fortugno è ancora forte» L’esponente del governo ha preso parte alle iniziative nel ventennale dell’omicidio del vice presidente del Consiglio regionale della Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia, Schillaci (M5S): “l’opposizione si è fatta carico di provvedimenti significativi che danno risposte concrete” - “La nostra è stata un’opposizione dura alla manovra del governo Schifani, ma al tempo stesso costruttiva. Segnala strettoweb.com
Adorno (M5S): “È la Caporetto del governo Schifani: dimissioni subito” - PALERMO – “Il poltronificio costruito da Schifani in questi tre anni gli si è rivoltato contro, provocando malumori ... Da lavalledeitempli.net
Le opposizioni all'attacco: «È la Waterloo del governo Schifani» - Opposizioni all'attacco dopo le ripetute bocciature in aula all'Ars della manovra quater presentata dal governo Schifani, con i franchi tiratori del ... Secondo msn.com