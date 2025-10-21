Schianto tremendo sulla Statale | donna ferita e traffico bloccato

21 ott 2025

Violento incidente quelle avvenuto nel pomeriggio di lunedì 20 ottobre sulla Statale 237 del Caffaro, nel territorio bresciano di Anfo, non lontano dal confine col Trentino, dove nella galleria dei Tre Capitelli un’auto è andata fuori controllo finendo per provocare un frontale con un furgone. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

