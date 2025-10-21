Schianto frontale sulla provinciale | 5 feriti e strada chiusa
Lo schianto frontale di lunedì pomeriggio a Lonato del Garda ha creato non pochi disagi al traffico. Non da meno il bilancio dell'incidente, per fortuna senza feriti gravi: sono comunque 5 le persone coinvolte nel sinistro, soccorse prima in codice rosso e poi ricoverate in ospedale in codice. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
