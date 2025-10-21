Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno | tre morti nello scontro frontale tra un'auto e un pullman
Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno, nel territorio di Gioiosa Ionica, nel Reggino. La loro auto si è scontrata frontalmente con un pullman di linea. Due vittime sono decedute sul colpo, la terza in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Argomenti simili trattati di recente
"Statale chiusa". Schianto devastante tra più mezzi, vigili del fuoco al lavoro tra le lamiere - facebook.com Vai su Facebook
Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: tre morti nello scontro frontale tra un’auto e un pullman - Tre persone sono morte in un violento incidente lungo la strada statale 682 Jonio- Lo riporta fanpage.it
Tragico schianto sulla Ionio-Tirreno, auto finisce sotto un bus: almeno due vittime - Tragico impatto frontale sulla superstrada Ionio Tirreno nei pressi di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria: il bilancio delle vittime e dei feriti, però, non è ancora definito ... Da quicosenza.it