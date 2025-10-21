Schianto contro l' auto che svolta gravissimo un motociclista

Sono molto gravi le condizioni di un motociclista 53enne, originario di Fiorenzuola, che nel tardo pomeriggio di martedì 21 ottobre è rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto lungo la via Emilia a San Nicolò.Qui, in sella a una Harley Davidson, stava viaggiando verso Piacenza quando si. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Altre letture consigliate

ULTIM’ORA Schianto devastante sulla Jonio-Tirreno: frontale tra un’auto e pullman - facebook.com Vai su Facebook

Schianto auto-furgone: morto il centauro - Daily, 8 ottobre - X Vai su X

Si schianta contro il parapetto, auto finisce ribaltata in mezzo alla strada: conducente intrappolato - Auto ribaltata a Panchià: 77enne soccorso dai vigili del fuoco e portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Riporta nordest24.it

Incidente tra uno scooter e un'auto in svolta: Mohamed Baba muore a 49 anni tornando dal lavoro. Lascia moglie e figli - Ancora un incidente mortale nel Vicentino: nella serata di lunedì 20 ottobre un uomo è morto nell'schianto tra il suo scooter ... Secondo ilgazzettino.it

Il genio del giorno, l’uomo che si è schiantato con l’auto contro un cartello della campagna anti-incidenti - Nessuna conseguenza grave, eppure quanto successo al Passo della Mendola, in provincia di Bolzano, ha certamente qualcosa di ironico. blitzquotidiano.it scrive