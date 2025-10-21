Schettini | Apri TikTok per un attimo e poi invece passano ore Dite ‘ho da fare’ e mettetelo in tasca

C'è chi apre TikTok solo per un attimo, giusto per vedere che succede. Poi passano ore. Secondo Schettini, che affronta il tema in un reel, non è un caso: “Vi ci vogliono dentro, intrappolati lì a guardare cose inutili.” È un sistema che, a forza di scroll, finisce per svuotare la testa. “Sei ore buttate su un cellulare, a non fare nulla. alla fine ti senti un idiota.” L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

