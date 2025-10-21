Scatti d’epoca per raccontare la città di Prato dal XIX al XX secolo

PRATO – Prato, un viaggio nel tempo attraverso le fotografie di Martino Meucci. Sabato 25 ottobre, alle 18, la Biblioteca Lazzerini inaugura la mostra Prato, cent’anni dopo, con scatti realizzati tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento dal fotografo Martino Meucci. L’ingresso è gratuito e la mostra resterà aperta fino al 30 novembre. Le immagini, oggi parte della collezione permanente dell’Archivio Fotografico Toscano, offrono uno sguardo sulla vita cittadina all’interno delle mura. Tra chiese, palazzi, negozi, piazze e vie del centro, emergono scene di vita quotidiana: fiere, uscite dalla messa, passeggiate domenicali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it