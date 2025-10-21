Scatta la bici-rivoluzione La rete del futuro? Moderna e interconnessa

Il nuovo Piano strategico della mobilità sostenibile nasce da un percorso partecipato e si integra con il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) approvato nel 2023. Rispetto alla versione 2014, il Psmc 2025 introduce una visione più ampia e aggiornata della rete ciclabile con una mappatura dettagliata dei percorsi esistenti e previsti, dei nodi di interscambio – in particolare le stazioni ferroviarie – e dei principali poli attrattori come scuole, ospedali e municipi. Il Psmc 2025 delinea tre scenari di assetto della rete portante della ciclabilità, costituita sia dagli itinerari principali esistenti sia da quelli che necessitano di interventi di completamento delle tratte mancanti oppure di messa in sicurezza dei nodi più critici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

