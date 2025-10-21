Scatole di vetro | 50 anni di noi viaggio nella storia della musica con Maurizio Petrelli e la sua big band

Sarà un viaggio tra musica e parole lo show del crooner Maurizio Petrelli e Big Band che si terrà venerdì 24 ottobre alle 20.30 al Cineteatro Lumière di Carmiano (Le). Un viaggio tra musica e parole in collaborazione con l’associazione Madonna Nostra e S.vito Martire, Performarti Onlus e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it