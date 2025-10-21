Scarpinato | Giornalisti e magistrati a rischio? Asticella più alta da quando c’è il governo Meloni Il discorso alla piazza per Ranucci
L’ex magistrato e oggi deputato del M5s, Roberto Scarpinato, è intervenuto in piazza Santi Apostoli per la manifestazione in sostegno di Sigfrido Ranucci e della libertà di stampa, e ha infiammato la piazza quando ha citato i cortei per Gaza e contro il riarmo: “È così che potete difendere la democrazia e mettere paura a chi ci governa”. All’inizio del suo discorso, Scarpinato ha parlato dei giornalisti e dei magistrati a rischio, sostenendo che “ l’asticella si è alzata da quando c’è il governo Meloni “. L'articolo Scarpinato: “Giornalisti e magistrati a rischio? Asticella più alta da quando c’è il governo Meloni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Antimafia: Scarpinato, De Raho e "legge del rancore" | di Isaia Sales https://www.ilmanifestoinrete.it/2025/10/10/antimafia-scarpinato-de-raho/ - facebook.com Vai su Facebook
Ddl anti-Scarpinato e De Raho, l’ufficio studi del Senato avverte: “Forti dubbi di costituzionalità” - Il ddl per far fuori Scarpinato e De Raho dalla Commissione Antimafia è a rischio di incostituzionalità. Scrive lanotiziagiornale.it
Scarpinato-Giletti, acceso botta e risposta a 'Lo stato delle cose' - Acceso botta e risposta tra il senatore M5s Roberto Scarpinato, membro della Commissione parlamentare Antimafia, e il giornalista Massimo Giletti durante 'Lo Stato delle cose', la trasmissione dove ... Segnala adnkronos.com