Scarpinato | Giornalisti e magistrati a rischio? Asticella più alta da quando c’è il governo Meloni Il discorso alla piazza per Ranucci

L’ex magistrato e oggi deputato del M5s, Roberto Scarpinato, è intervenuto in piazza Santi Apostoli per la manifestazione in sostegno di Sigfrido Ranucci e della libertà di stampa, e ha infiammato la piazza quando ha citato i cortei per Gaza e contro il riarmo: “È così che potete difendere la democrazia e mettere paura a chi ci governa”. All’inizio del suo discorso, Scarpinato ha parlato dei giornalisti e dei magistrati a rischio, sostenendo che “ l’asticella si è alzata da quando c’è il governo Meloni “. L'articolo Scarpinato: “Giornalisti e magistrati a rischio? Asticella più alta da quando c’è il governo Meloni”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

