Scarlett Johansson commenta le indiscrezioni sul casting del remake live-action di Rapunzel

Cinefilos.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Qualche giorno dopo la diffusione della notizia secondo cui Scarlett Johansson era in trattative per entrare nel cast del remake live-action di Rapunzel, la star del cinema ha finalmente rotto il silenzio sulle speculazioni. Il remake ha incontrato notevoli ostacoli nel suo percorso verso il grande schermo. Secondo quanto riferito, la Disney avrebbe messo in pausa Rapunzel dopo lo scarso successo al botteghino del live-action Biancaneve. Tuttavia, il progetto è stato ripreso dopo che un altro remake, Lilo & Stitch, ha riscosso un grande successo tra il pubblico. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

scarlett johansson commenta indiscrezioniRapunzel, Scarlett Johansson rompe il silenzio sul live-action! - action di Rapunzel sembra ormai entrato in piena produzione, e di recente la Johansson è intervenuta sui rumor della produzione Disney. Come scrive cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Scarlett Johansson Commenta Indiscrezioni