Scaraventa oggetti dal quinto piano e poi ferisce una zia che cerca di calmarlo
LECCE – Notte di paura, quella di ieri, in piazzale Padre Pio, nel quartiere Stadio di Lecce, dove un uomo in stato di alterazione, praticamente in preda a un crisi irrefrenabile, ha scatenato il caos, lanciando oggetti, alcuni anche piuttosto pesanti, dal suo appartamento al quinto piano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scaraventa oggetti dal quinto piano e poi ferisce una zia che cerca di calmarlo - Protagonista, ieri notte, un uomo con problemi psichiatrici poi sottoposto a un tso. Secondo lecceprima.it