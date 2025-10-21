Scaraventa oggetti dal quinto piano e poi ferisce una zia che cerca di calmarlo

Lecceprima.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Notte di paura, quella di ieri, in piazzale Padre Pio, nel quartiere Stadio di Lecce, dove un uomo in stato di alterazione, praticamente in preda a un crisi irrefrenabile, ha scatenato il caos, lanciando oggetti, alcuni anche piuttosto pesanti, dal suo appartamento al quinto piano. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

scaraventa oggetti quinto pianoScaraventa oggetti dal quinto piano e poi ferisce una zia che cerca di calmarlo - Protagonista, ieri notte, un uomo con problemi psichiatrici poi sottoposto a un tso. Secondo lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Scaraventa Oggetti Quinto Piano