Scanzi | Ranucci? Lacrimatori per finta spuntati dal nulla tra pochi giorni riprenderanno ad attaccarlo

“Da venerdì ho un magone sistematico, provo tanta rabbia, perché siamo ripiombati negli anni Novanta, tempi che credevamo superati”. Lo ha detto il giornalista Andrea Scanzi, che è intervenuto alla manifestazione in sostegno di Sigfrido Ranucci e della libertà di stampa, organizzata in piazza Santi Apostoli dal M5s. “Ho provato rabbia perché ricordo cosa è stato detto e cosa verrà detto tra sette-otto giorni, quando scenderà l’attenzione, e riprenderanno a dire contro Report e contro Ranucci”. Da qui Scanzi ha citato chi ha attaccato il conduttore della trasmissione d’inchiesta, da Ignazio La Russa a Matteo Renzi passando per Maurizio Gasparri e Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

