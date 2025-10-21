Scanzi | Contro Ranucci la malavita ha alzato il tiro la politica ha le sue colpe – Video
Andrea Scanzi è salito sul palco della manifestazione ‘Viva la Stampa libera’, convocata a Roma da Giuseppe Conte per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato subito. “C’è un’inadeguatezza del potere, centrodestra e in alcuni casi anche del centrosinistra” afferma la firma de il Fatto Quotidiano. L’attentato a Ranucci “racconta una duplice novità: la malavita ha alzato il rito perché Ranucci e Report hanno fatto e stanno facendo delle inchieste che fanno paura a molte persone, ma secondo me non c’è nessuno che cerca di proteggere Ranucci – e questo racconta – la colpevolezza del potere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Andrea Scanzi. . Il vergognoso attacco di Gasparri a Ranucci. 7 novembre 2023. Commissione Vigilanza Rai. Vergogna eterna, Gasparri. - facebook.com Vai su Facebook
Andrea Scanzi: Ora Meloni esibisce sdegno, dolore e sconcerto. Fino a ieri, però, lei e i suoi usavano questi toni qua con #Ranucci e #Report. @AndreaScanzi https://buff.ly/rtqESI9 - X Vai su X
Scanzi: “Ranucci? Lacrimatori per finta spuntati dal nulla, tra pochi giorni riprenderanno ad attaccarlo” - Il discorso integrale di Scanzi: "Sono spuntati lacrimatori per finta, ma Meloni è la stessa che ha querelato Ranucci o è un'altra Meloni? Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Attentato a Ranucci, la firma della malavita locale con manovalanza ultrà. Faro sugli appalti per il nuovo porto di Fiumicino - In passato le minacce di clan e cartelli della droga messicani e dell'estrema destra ... Come scrive roma.corriere.it
Ranucci: «Due mesi fa provarono a entrarmi in casa». Indagini sulle vecchie minacce per collegarle all'attentato: la pista della malavita organizzata - Il giornalista racconta del tentativo di forzare la porta di un'altra sua casa vicino Latina, si indaga anche sui clan dello spaccio sul litorale romano ... msn.com scrive