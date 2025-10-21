Scanzi | Contro Ranucci la malavita ha alzato il tiro la politica ha le sue colpe – Video

Andrea Scanzi è salito sul palco della manifestazione ‘Viva la Stampa libera’, convocata a Roma da Giuseppe Conte per esprimere solidarietà a Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato subito. “C’è un’inadeguatezza del potere, centrodestra e in alcuni casi anche del centrosinistra” afferma la firma de il Fatto Quotidiano. L’attentato a Ranucci “racconta una duplice novità: la malavita ha alzato il rito perché Ranucci e Report hanno fatto e stanno facendo delle inchieste che fanno paura a molte persone, ma secondo me non c’è nessuno che cerca di proteggere Ranucci – e questo racconta – la colpevolezza del potere”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

