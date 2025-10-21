Scandicci tenta di uccidere una donna e la nasconde nel furgone | arrestato

Lanazione.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scandicci (Firenze), 21 ottobre 2025 – L’ha colpita ripetutamente in testa e l’ha tramortita, nascondendola poi in un furgone sotto alcune coperte. Un passante ha notato cosa stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. Permettendo così di salvare una donna di 41 anni, colpita più volte e tramortita da un 51enne con cui, riferisce l’Arma, aveva intrapreso una relazione. Accade nella serata di lunedì 20 ottobre a Scandicci, in via delle Fonti. C’era un furgone di grosse dimensioni in sosta con dentro un uomo. I suoi comportamenti erano sospetti e appunto c’è stata una chiamata ai carabinieri. A intervenire, gli uomini dell’Arma della Compagnia di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

