Scandicci (Firenze), 21 ottobre 2025 – L’ha colpita ripetutamente in testa e l’ha tramortita, nascondendola poi in un furgone sotto alcune coperte. Un passante ha notato cosa stava accadendo e ha chiamato i carabinieri. Permettendo così di salvare una donna di 41 anni, colpita più volte e tramortita da un 51enne con cui, riferisce l’Arma, aveva intrapreso una relazione. Accade nella serata di lunedì 20 ottobre a Scandicci, in via delle Fonti. C’era un furgone di grosse dimensioni in sosta con dentro un uomo. I suoi comportamenti erano sospetti e appunto c’è stata una chiamata ai carabinieri. A intervenire, gli uomini dell’Arma della Compagnia di Scandicci. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scandicci, tenta di uccidere una donna e la nasconde nel furgone: arrestato