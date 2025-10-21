Scandicci | sequestra e tenta di uccidere la compagna Arrestato 51enne

I carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno arrestato un uomo di 51 anni accusato di avere tentato di uccidere, dopo averla sequestrata, una donna di 41, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Scandicci: sequestra e tenta di uccidere la compagna. Arrestato 51enne

