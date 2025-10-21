Scandicci | sequestra e tenta di uccidere la compagna Arrestato 51enne

I carabinieri della Compagnia di Scandicci hanno arrestato un uomo di 51 anni accusato di avere tentato di uccidere, dopo averla sequestrata, una donna di 41, con la quale aveva intrapreso una relazione sentimentale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

scandicci sequestra tenta uccidereScandicci, tenta di uccidere una donna e la nasconde nel furgone: arrestato - Terrore nella serata di lunedì 20 ottobre: alcune persone, vedendo movimenti sospetti dell’uomo intorno al mezzo, hanno chiamato i carabinieri. Scrive msn.com

scandicci sequestra tenta uccidereSequestrata e tramortita nel furgone di lui - SCANDICCI: I carabinieri, intervenuti dopo una segnalazione, hanno salvato la donna e arrestato un 51enne: è accusato di tentato omicidio e sequestro di persona ... Riporta toscanamedianews.it

