Scandalo giudiziario Sarkozy in carcere Carla Bruni lo accompagna
L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy è entrato nel carcere di La Santé, a Parigi, dove dovrà scontare 5 anni di detenzione. Sulla strada che l'ha portato nel penitenziario, Sarkozy ha condiviso un tweet nel quale si è dichiarato ''innocente'', parlando di uno ''scandalo giudiziario'' che lo ha coinvolto e dicendo di ''non avere dubbi. La verità trionferà''. E' la prima volta che in Francia un ex presidente viene detenuto, ma nel suo tweet Sarkozy ha voluto sottolineare che "non è un ex presidente della Repubblica a essere incarcerato ma un uomo innocente". Parlando di "un percorso di sofferenza" che sta subendo "da più di 10 anni", Sarkozy ha scritto su 'X' che l'inchiesta sul finanziamento alla sua campagna presidenziale è stata "avviata sulla base di un documento la cui falsità è stata ora accertata". 🔗 Leggi su Iltempo.it
