Scampia | Una katana per tagliare la droga? Pusher marito e moglie arrestati dai Carabinieri

Droga, armi e una katana da film: coppia di Scampia arrestata dai Carabinieri durante una perquisizione. Non è la katana di Uma Thurman in Kill Bill ma quella della “Sposa” di un 29enne di Scampia. In manette ci sono finiti entrambi, moglie e marito. Lei di anni ne compirà 31 fra qualche giorno. Citazioni cinematografiche a parte, la spada giapponese finita sotto sequestro è solo una delle spunte finite nei verbali dei Carabinieri di Scampia. Durante una perquisizione nella loro abitazione, i militari hanno rinvenuto 10 panetti di hashish, 2 bustine di marijuana e ben 5100 euro in contante ritenuto provento illecito. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

