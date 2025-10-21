Scampia droga e armi in casa tra cui una katana | arrestati marito e moglie

Non è la katana di Uma Thurman in Kill Bill ma quella della “Sposa” di un 29enne di Scampia. In manette ci sono finiti entrambi, moglie e marito. Lei di anni ne compirà 31 fra qualche giorno. La spada giapponese finita sotto sequestro è solo una delle spunte finite nei verbali dei Carabinieri di Scampia. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Scampia, droga e armi in casa tra cui una katana: arrestati marito e moglie

