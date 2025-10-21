È morto all'età di 29 anni uno dei più grandi e famosi giocatori di scacchi al mondo, l'americano Daniel Naroditsky, bambino prodigio e velocemente diventato una delle voci americane più influenti in questa disciplina con il titolo di Grande Maestro. Non si conoscono, però, le cause del decesso che non sono state resi note nemmeno dalla sua famiglia. L'annuncio. La sua morte è stata annunciata dal Charlotte Chess Center, North Carolina, dove Naroditsky si è allenato e ha lavorato come allenatore: è stato definito " un talentuoso giocatore di scacchi, educatore e membro amato della comunità scacchistica". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scacchi, muore a 29 anni il gran maestro Naroditsky: giallo sulle cause del decesso