Sbanda con l’auto e finisce fuori strada | un morto sulla E45 tra Terni e Perugia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nella tarda mattinata del 21 ottobre. Un incidente mortale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, lungo la E45 in direzione Perugia, all’altezza del tratto che collega Terni al capoluogo umbro. L’allarme è scattato poco prima delle 13, quando un Suv è uscito di strada per cause ancora in corso di accertamento. Il veicolo finisce nella scarpata. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un uomo, avrebbe impattato contro il guard rail per poi precipitare nella scarpata adiacente alla superstrada, ribaltandosi più volte. L’urto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al conducente. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
