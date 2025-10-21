Sbanda con l’auto e finisce fuori strada un morto lungo la E45 da Terni verso Perugia

Incidente stradale con conseguenze mortali nella tarda mattinata di oggi, 21 ottobre, lungo la E45 da Terni in direzione di Perugia, poco prima delle 13.Per cause in corso di accertamento, un Suv condotto da un uomo è uscito di strada, impattando contro il guard rail per poi finire nella scarpata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

