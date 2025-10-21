Sbagliarono cure su un neonato rimasto invalido a vita | famiglia risarcita con 4,6 milioni
Un errore nelle cure di un neonato nel 2011 ha causato un'invalidità grave perenne al paziente, che oggi ha 14 anni e convive con gravi danni cerebrali, ha già subito un trapianto di fegato e ha costante bisogno di cure. Il bambino è nato con una malattia metabolica, l'iperammoniemia, che consiste in un difetto del ciclo dell’urea che porta a un accumulo di ammoniaca nel sangue. I sintomi di questa malattia sono emersi subito dopo la nascita ma i medici che lo hanno preso in cura hanno sbagliato diagnosi e quando se ne sono resi conto, 3 giorni dopo la nascita, ormai era troppo tardi e le conseguenze incontrovertibili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
