Sassi e mattoni contro il pullman di tifosi ucciso l'autista | si cercano i complici dei tre ultras fermati
Si cercano i complici dei tre ultras della Sebastiani Rieti fermati per l'agguato al pullman di tifosi in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele Marianella. Attesa per giovedì l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sono tre gli ultras fermati per l'assalto con sassi e mattoni contro il pullman carico di tifosi di basket, ritenuti responsabili dell'omicidio dell'autista del mezzo, Raffaele Marianella, e finiti in carcere. Si tratta di Manuel Fortuna, 31 anni, Kevin Pellecchia di 20 e Ale - facebook.com Vai su Facebook
Le immagini del pullman dei tifosi del #Pistoia, colpito dai sassi e dai mattoni lanciati dagli ultrà del Rieti. Uno di quei colpi ha ucciso il conducente, un uomo di 65 anni. Non chiamiamola “sassaiola”: è un omicidio. E chi ha compiuto questo gesto disumano de - X Vai su X
Sassi e mattoni contro il pullman di tifosi, ucciso l’autista: si cercano i complici dei tre ultras fermati - Si cercano i complici dei tre ultras della Sebastiani Rieti fermati per l'agguato al pullman di tifosi in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele ... Si legge su fanpage.it
Sassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Segnala tuttosport.com
Sassi contro pullman tifosi Pistoia basket,muore autista - La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l'assalto ad un ... Lo riporta ansa.it