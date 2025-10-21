Sassi e mattoni contro il pullman di tifosi ucciso l'autista | si cercano i complici dei tre ultras fermati

Fanpage.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si cercano i complici dei tre ultras della Sebastiani Rieti fermati per l'agguato al pullman di tifosi in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele Marianella. Attesa per giovedì l'autopsia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sassi mattoni contro pullmanSassi e mattoni contro il pullman di tifosi, ucciso l’autista: si cercano i complici dei tre ultras fermati - Si cercano i complici dei tre ultras della Sebastiani Rieti fermati per l'agguato al pullman di tifosi in cui è rimasto ucciso uno degli autisti, Raffaele ... Si legge su fanpage.it

sassi mattoni contro pullmanSassi contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket: morto l'autista - Un lancio di pietre e altri oggetti contundenti, tra cui un mattone, avrebbero colpito la vittima: la nota della Sebastiani Rieti ... Segnala tuttosport.com

sassi mattoni contro pullmanSassi contro pullman tifosi Pistoia basket,muore autista - La partita di A2 giocata nel capoluogo reatino e vinta dalla squadra ospite è finita con l'assalto ad un ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sassi Mattoni Contro Pullman