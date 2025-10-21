Sassi al bus del Pistoia | tre fermati il basket si interroga

Una notte di pietre lungo la Rieti–Terni ha spezzato la vita di Raffaele Marianella, 65 anni, e costretto il basket italiano a guardarsi allo specchio. Tre ultras della Sebastiani Rieti sono stati fermati, lo sport si ferma, la città trattiene il fiato. Resta un dolore che chiede verità e responsabilità. La svolta dell’inchiesta Nella tarda . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Sassi al bus del Pistoia: tre fermati, il basket si interroga

Altre letture consigliate

*LE NOTIZIE DI OGGI* *Sassi sul pullman dei tifosi di Pistoia di rientro da Rieti: morto il secondo autista* > mdst.it/3WNu70m *Dazi, Trump "invita" con un video Giorgia Meloni a parlare con gli Usa* > mdst.it/4o1Y20Y *Istanbul, imprenditrice italiana - facebook.com Vai su Facebook

Le immagini del pullman dei tifosi del #Pistoia, colpito dai sassi e dai mattoni lanciati dagli ultrà del Rieti. Uno di quei colpi ha ucciso il conducente, un uomo di 65 anni. Non chiamiamola “sassaiola”: è un omicidio. E chi ha compiuto questo gesto disumano de - X Vai su X

Sassi contro pullman di Pistoia: arrestati tre ultras reatini - Nella serata del 19 ottobre 2025, presso il PalaSojourner di Rieti si è svolto l’incontro di Basket valevole per il campionato nazionale di Serie A2, tra le squadre della Real Sebastiani Rieti e la Pi ... rietinvetrina.it scrive

Agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, fermati tre ultrà di Rieti: ecco chi sono. «Raffaele Marianella non doveva nemmeno essere su quel bus» - Tre persone sono state fermate in relazione all’assalto di ieri sera al pullman dei tifosi del Pistoia Basket in cui è morto Raffaele Marianella, autista 65enne originario di Roma ... Scrive leggo.it

Assalto al pullman del Pistoia basket, fermati tre ultrà vicini all'estrema destra - Sono tre gli ultrà della Sebastiani basket Rieti fermati dalla polizia, ritenuti tra i responsabili dell'omicidio di Raffaele Marianella, il secondo autista del pullman dei tifosi del Pistoia, ... Da ansa.it