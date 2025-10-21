Sassaiola fra tifosi a Fasano | Uomini e donne in divisa esposti a rischi ingiustificabili
La segreteria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Brindisi esprime piena solidarietà agli operatori della Polizia di Stato coinvolti nei gravi episodi di violenza avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra Fasano e Fidelis Andria, disputato domenica 19 ottobre 2025 presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Una sassaiola ha interrotto il viaggio e spezzato la vita di Raffaele Marianella, autista 65enne colpito a morte sulla Rieti-Terni. Tre uomini vicini all’estrema destra sono stati fermati per l’omicidio, avvenuto dopo l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. - facebook.com Vai su Facebook
Ultrà del Rieti inseguono l’autobus dei tifosi del Pistoia e lanciano mattoni: ucciso l’autista. Non parliamo di “sassaiola” come se fosse una roba goliardica, questo è omicidio volontario. #Basket #Pistoia #zuppadiporro - X Vai su X