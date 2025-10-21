Sassaiola fra tifosi a Fasano | Uomini e donne in divisa esposti a rischi ingiustificabili

La segreteria provinciale del Sindacato autonomo di polizia (Sap) di Brindisi esprime piena solidarietà agli operatori della Polizia di Stato coinvolti nei gravi episodi di violenza avvenuti al termine dell’incontro di calcio tra Fasano e Fidelis Andria, disputato domenica 19 ottobre 2025 presso. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

