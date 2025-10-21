Sarzana ripreso nel finale Pareggio beffa a Follonica
Hockey Sarzana beffato quando ormai la vittoria sembrava in tasca. Una sport che si gioca anche sulla frazione dei secondi e gli ultimi 14 sono stati fatali ai rossoneri. Si sono accontentati di un pareggio, 4 a 4, i ragazzi del coach Sergio Festa nella sfida contro il Follonica. Un punto che ha comunque confermato quelle doti e qualità che il gruppp ha evidenziato nell’esordio stagionale contro il Forte dei Marmi. "Non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto – commenta la partita il presidente Maurizo Corona – ma un punto conquistato contro una squadra molto forte come il Follonica Hockey in trasferta è sempre guadagnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
A Natale 2025 il "Bambin Gesù delle Mani" del Pinturicchio in mostra a Sarzana - facebook.com Vai su Facebook
Sarzana ripreso nel finale. Pareggio beffa a Follonica - Una sport che si gioca anche sulla frazione dei secondi e gli ultimi 14 sono stati fatali ai rossoneri. Secondo lanazione.it
Serie a1. E’ un Follonica gran carattere. Col Sarzana pareggio sul fil di lana - 4) la sfida tra Follonica e Sarzana giocata in campo neutro a Viareggio per la squalifica ... Lo riporta lanazione.it
DIRETTA/ Juventus Atalanta (risultato finale 1-1): la pareggia Cabal! (Serie A, 27 settembre 2025) - La Juve prova ad alzare i ritmi, ma rischia subito in avvio: Gatti, troppo irruento nel ... Scrive ilsussidiario.net