Hockey Sarzana beffato quando ormai la vittoria sembrava in tasca. Una sport che si gioca anche sulla frazione dei secondi e gli ultimi 14 sono stati fatali ai rossoneri. Si sono accontentati di un pareggio, 4 a 4, i ragazzi del coach Sergio Festa nella sfida contro il Follonica. Un punto che ha comunque confermato quelle doti e qualità che il gruppp ha evidenziato nell’esordio stagionale contro il Forte dei Marmi. "Non so se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto – commenta la partita il presidente Maurizo Corona – ma un punto conquistato contro una squadra molto forte come il Follonica Hockey in trasferta è sempre guadagnato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sarzana ripreso nel finale. Pareggio beffa a Follonica