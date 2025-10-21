Sarkozy va in carcere | Non ho paura terrò la testa alta

“Questa mattina non viene rinchiuso un ex presidente della Repubblica, ma un innocente”. Nel tragitto che lo portava da villa Montmorency, il complesso di residenze di lusso in cui abita a sud-ovest di Parigi, alla Santé, l’istituto penitenziario situato nel quartiere di Montparnasse in cui sconterà la sua pena detentiva, Nicolas Sarkozy ha pubblicato questo messaggio su X, per ribadire ancora una volta la sua innocenza nell’affaire dei presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007. Affaire per il quale è stato condannato lo scorso 25 settembre a cinque anni di reclusione, con l’accusa di associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

