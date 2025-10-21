Sarkozy va in carcere | Non ho paura terrò la testa alta

“Questa mattina non viene rinchiuso un ex presidente della Repubblica, ma un innocente”. Nel tragitto che lo portava da villa Montmorency, il complesso di residenze di lusso in cui abita a sud-ovest di Parigi, alla Santé, l’istituto penitenziario situato nel quartiere di Montparnasse in cui sconterà la sua pena detentiva, Nicolas Sarkozy ha pubblicato questo messaggio su X, per ribadire ancora una volta la sua innocenza nell’affaire dei presunti finanziamenti libici alla sua campagna elettorale per le presidenziali del 2007. Affaire per il quale è stato condannato lo scorso 25 settembre a cinque anni di reclusione, con l’accusa di associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Sarkozy va in carcere: “Non ho paura, terrò la testa alta"

Scopri altri approfondimenti

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato la sua abitazione di Parigi per recarsi al carcere della Santé, dove sarà rinchiuso per scontare una condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sa Vai su Facebook

Francia, primo giorno di carcere per l'ex presidente #Sarkozy: «Scandalo giudiziario, oggi finisce in prigione un innocente. La verità trionferà». Sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri - X Vai su X

Nicolas Sarkozy va in carcere e manda un messaggio con i libri che porta in prigione - Il post: «Io in cella da innocente, la verità trionferà». Riporta vanityfair.it

Sarkozy in carcere: isolamento in una cella di 11 mq, un’ora d’aria, una sciarpa e un coltello a punta tonda - Si aprono le porte del penitenziario della Santé per l’ex presidente francese, avrà tre libri a settimana e fornelli per cucinare («Il cibo della mensa è immangiabile») ... Segnala unionesarda.it

Nicolas Sarkozy va in carcere. L'arrivo con Carla Bruni e l'isolamento - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha raggiunto il carcere parigino in cui sconterà la condanna che gli è stata inflitta lo scorso settembre. Scrive msn.com