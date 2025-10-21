Sarkozy va in carcere | l' uscita mano nella mano con Carlà e il post | La verità trionferà a un prezzo enorme Ora l' isolamento

La visita a Macron, l’«omaggio» organizzato dal figlio. La permanenza in carcere durerà qualche settimana (in attesa dell'appello) . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy va in carcere: l'uscita mano nella mano con Carlà e il post: «La verità trionferà a un prezzo enorme». Ora l'isolamento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Oggi Sarkozy entra in carcere: "Vogliono farmi sparire ma rinasco". Sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri. Gli saranno concessi tre libri: "Mi porto il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Nicolas Sarkozy, che martedì dovrà scontare la pena nel carcere parigino della Santé, è stato ricevuto venerdì da Emmanuel Macron all'Eliseo. - X Vai su X

Sarkozy entra in carcere, l'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni. E i fedelissimi intonano la Marsigliese - I parenti, amici e i fedelissimi dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel ... Segnala msn.com

Sarkozy, il giorno è arrivato. L'ex presidente francese va in carcere, ultima passeggiata mano nella mano con Carla Bruni. VIDEO - L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa di Parigi mano nella mano con la moglie Carla Bruni e ha salutato i suoi cari e i suoi sostenitori prima di salire in macchina e ... Da msn.com

Sarkozy andrà in carcere - Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce ... Secondo quotidiano.net