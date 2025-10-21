Sarkozy va in carcere l' uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni che sui social scrive | Come faranno coloro che sono separati a vivere il dolore dell' assenza?

L'ex modella, nel caso dei finanziamenti libici alla campagna presidenziale del 2007, ha sempre pubblicamente appoggiato il marito. E continua a farlo anche ora che lui, condannato a cinque anni per corruzione, inizia a scontare la pena nella prigione della Santé. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Sarkozy va in carcere, l'uscita di casa mano nella mano con Carla Bruni, che sui social scrive: «Come faranno coloro che sono separati a vivere il dolore dell'assenza?»

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato la sua abitazione di Parigi per recarsi al carcere della Santé, dove sarà rinchiuso per scontare una condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sa Vai su Facebook

Nicolas Sarkozy in carcere, l'amore con Carla Bruni «il suo punto fermo» e la figlia Giulia (che difende il papà sui social) - X Vai su X

Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa mano nella mano con Carlà e il post: «Oggi viene rinchiuso un innocente». E' il primo ex presidente della Repubblica nell’Ue ad ... - I parenti, amici e i fedelissimi di Nicolas Sarkozy, si sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16° arrondissement di Parigi, in attesa che lasciasse l’abitazione per recarsi nel ca ... Scrive gazzettadiparma.it

Francia, Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni - (LaPresse) Il presidente emerito della Repubblica francese Nicolas Sarkozy ha lasciato la sua casa nell’ovest di Parigi, mano nella mano con la moglie Carla ... Secondo msn.com

Nicolas Sarkozy entra in carcere, l'uscita da casa con Carla Bruni e l'ultimo post polemico: cosa lo attende - Nicolas Sarkozy è uscito da casa accompagnato da Carla Bruni per entrare nel carcere della Santé: cos'ha scritto l'ex presidente nel suo ultimo post su X ... Si legge su virgilio.it