Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa mano nella mano con Carla Poi il post | Oggi viene rinchiuso un innocente Ora l' isolamento

Sotto casa dell'ex presidente francese si sono radunati un centinaio di fedelissimi, intonando a più riprese la Marsigliese. Già presentata dai legali la richiesta di rimessa in libertà. La risposta attesa in un mese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa mano nella mano con Carla. Poi il post: «Oggi viene rinchiuso un innocente». Ora l'isolamento

