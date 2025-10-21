Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa mano nella mano con Carla e il post |  Oggi viene rinchiuso un innocente Ora l' isolamento

Sotto casa dell'ex presidente francese si sono radunati un centinaio di fedelissimi, intonando a più riprese la Marsigliese. Già presentata dai legali la richiesta di rimessa in libertà. La risposta attesa in un mese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

