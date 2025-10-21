Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa con Carla e il post | Oggi rinchiuso un innocente Ora l' isolamento Il legale | Una vergogna

Sotto casa dell'ex presidente francese si sono radunati un centinaio di fedelissimi, intonando a più riprese la Marsigliese. Già presentata dai legali la richiesta di rimessa in libertà. La risposta attesa in un mese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy va in carcere: l'uscita da casa con Carla e il post: "Oggi rinchiuso un innocente". Ora l'isolamento. Il legale: "Una vergogna"

