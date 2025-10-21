Sarkozy va in carcere | l' uscita da casa con Carla Bruni e il post | Io innocente Ora l' isolamento in una cella di 11 metri quadrati

Sotto l'abitazione una folla di cittadini che ha sventolato bandiere francesi o intonato la Marsigliese. Il messaggio su X dell'ex presidente francese: «La verità trionferà, ma il prezzo da pagare sarà stato enorme».  Già presentata dai legali la richiesta di rimessa in libertà. La risposta attesa in un mese . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

