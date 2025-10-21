Sarkozy va in carcere | l’isolamento i libri scelti il consiglio di portarsi i tappi L’ex presidente | La verità trionferà

Sarà il primo ex presidente francese in carcere dal secondo dopo guerra. Da oggi Nicolas Sarkozy sarà rinchiuso a La Santé, dove sconterà la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2006. Il politico, oggi 70enne, verrà detenuto nel “braccio dei vulnerabili”, la zona della prigione dove vanno per lo più i vip condannati, soprattutto i politici. L’ex presidente è stato condannato in primo grado e ha presentato appello. Tra i libri che ha deciso di portare con sé, anche Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas, il celebre romanzo sulla storia di un uomo ingiustamente imprigionato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sarkozy va in carcere: l’isolamento, i libri scelti, il consiglio di portarsi i tappi. L’ex presidente: “La verità trionferà”

