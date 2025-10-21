Sarkozy va in carcere | l' arrivo mano nella mano con Carla Bruni L' isolamento un' ora d' aria al giorno coltello a punta tonda

La visita a Macron, l’«omaggio» organizzato dal figlio. La permanenza in carcere durerà qualche settimana (in attesa dell'appello) . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy va in carcere: l'arrivo mano nella mano con Carla Bruni. L'isolamento, un'ora d'aria al giorno, coltello a punta tonda

Oggi Sarkozy entra in carcere: "Vogliono farmi sparire ma rinasco". Sarà messo in isolamento in una cella di 11 metri quadri. Gli saranno concessi tre libri: "Mi porto il Conte di Monte Cristo e la biografia di Gesù". #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Sarkozy domani va in carcere ebx.sh/np3qWd - X Vai su X

Sarkozy entra in carcere, l'uscita da casa mano nella mano con Carla Bruni. E i fedelissimi intonano la Marsigliese - I parenti, amici e i fedelissimi dell'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16/o arrondissement di Parigi, in attesa ... ilmessaggero.it scrive

Sarkozy andrà in carcere - Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce ... Lo riporta quotidiano.net

Sarkozy, Gheddafi e i fondi illegali. L'ex presidente francese condannato a 5 anni: «Andrò in carcere a testa alta» - L’ex presidente è arrivato in tribunale mano nella mano con Carla Bruni, accompagnato dai figli Jean, Louis e Pierre. Da leggo.it