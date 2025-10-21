Sarkozy va in carcere | il saluto con Carla Bruni L' isolamento un' ora d' aria coltello a punta tonda sciarpe lunghe solo un metro

La visita a Macron, l’«omaggio» organizzato dal figlio. La permanenza in carcere durerà qualche settimana (in attesa dell'appello) . 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sarkozy va in carcere: il saluto con Carla Bruni. L'isolamento, un'ora d'aria, coltello a punta tonda, sciarpe lunghe solo un metro

