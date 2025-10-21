Sarkozy | State incarcerando un uomo innocente

Imolaoggi.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha ribadito la sua innocenza durante il suo trasferimento in carcere. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sarkozy state incarcerando un uomo innocente

© Imolaoggi.it - Sarkozy: “State incarcerando un uomo innocente”

