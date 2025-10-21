Sarkozy sarà portato in carcere
Pochi giorni prima deIla sua incarcerazione, prevista per oggi, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato ricevuto da Macron all’Eliseo. Il ministro francese della Giustizia, Gérald Darmanin, amico intimo di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sarkozy condannato a 5 anni per aver mandato i suoi collaboratori a cercare finanziamenti in Libia. Ma il vero danno lo abbiamo subito noi. Nel 2011 la Francia guidò i bombardamenti su Gheddafi, danneggiando anche l'Italia. È una lezione di realismo: anch - facebook.com Vai su Facebook
Sarkozy condannato per fondi illeciti ai libici: “Non spero in grazia, non sono colpevole” - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha dichiarato di non sperare "in alcun modo" di essere graziato dopo la condanna per aver ricevuto finanziamenti illeciti dall'ex dittatore libico Muammar ... Come scrive tg24.sky.it
Sarkozy, dieci anni di scandali: ora va in carcere - Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere per associazione a delinquere ... Lo riporta adnkronos.com
Sarkozy andrà in carcere - Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce ... Segnala quotidiano.net