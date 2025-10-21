Sarkozy sarà portato in carcere

Cms.ilmanifesto.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pochi giorni prima deIla sua incarcerazione, prevista per oggi, l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato ricevuto da Macron all’Eliseo. Il ministro francese della Giustizia, Gérald Darmanin, amico intimo di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

sarkozy sar224 portato in carcere

© Cms.ilmanifesto.it - Sarkozy sarà portato in carcere

Contenuti che potrebbero interessarti

Sarkozy condannato per fondi illeciti ai libici: “Non spero in grazia, non sono colpevole” - L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha dichiarato di non sperare "in alcun modo" di essere graziato dopo la condanna per aver ricevuto finanziamenti illeciti dall'ex dittatore libico Muammar ... Come scrive tg24.sky.it

Sarkozy, dieci anni di scandali: ora va in carcere - Il tribunale di Parigi ha condannato Nicolas Sarkozy a cinque anni di carcere per associazione a delinquere ... Lo riporta adnkronos.com

Sarkozy andrà in carcere - Condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere, Nicolas Sarkozy, 70 anni, esce ... Segnala quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Sar224 Portato Carcere