Sarkozy le dediche delle sue donne Carla e Giulia nel giorno più brutto

21 ott 2025

Nicolas Sarkozy, nel giorno della sua entrata in carcere, in una cella d’isolamento di 9 metri quadri, per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi, ha ricevuto tutto il conforto dei suoi fedelissimi e soprattutto delle sue donne, la moglie e la figlia. “La mia vita è un romanzo”, ha commentato l’ex presidente, più combattivo che mai, nel giorno in cui verrà rinchiuso nel penitenziario della Santé di Parigi. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”. Parenti, amici e fedelissimi dell’ex presidente francese si sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi. 🔗 Leggi su Dilei.it

