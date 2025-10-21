Sarkozy le dediche delle sue donne Carla e Giulia nel giorno più brutto

Nicolas Sarkozy, nel giorno della sua entrata in carcere, in una cella d’isolamento di 9 metri quadri, per il caso dei presunti finanziamenti della Libia di Gheddafi, ha ricevuto tutto il conforto dei suoi fedelissimi e soprattutto delle sue donne, la moglie e la figlia. “La mia vita è un romanzo”, ha commentato l’ex presidente, più combattivo che mai, nel giorno in cui verrà rinchiuso nel penitenziario della Santé di Parigi. “Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere”. Parenti, amici e fedelissimi dell’ex presidente francese si sono riuniti da questa mattina sotto la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarkozy, le dediche delle sue donne (Carla e Giulia) nel giorno più brutto

Scopri altri approfondimenti

Tg2. . #Sarkozy in carcere a la Santè per il caso dei presunti finanziamenti della #Libia di #Gheddafi. "Vogliono farmi sparire ma rinasco". In strada saluta i sostenitori, mano nella mano con #CarlaBruni. Al #Tg2Rai ore 13,00 #21ottobre - facebook.com Vai su Facebook

“Posso suonarti una canzone amore mio?” Carla Bruni dedica “Let it Be” al marito Sarkozy - X Vai su X

Nicolas Sarkozy prima di Carla Bruni, chi sono le ex mogli Marie-Dominique Culioli e Cécilia Attias - Sarkozy è stato sposato tre volte, e ciascuna delle sue unioni ha rappresentato una fase distinta della sua vita: chi sono state le sue mogli ... Da dilei.it

Sarkozy verso il carcere mano nella mano con Carla Bruni - (askanews) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, accompagnato dalla moglie Carla Bruni, lascia la sua abitazione nella zona ovest di Parigi per recarsi alla prigione della Santé ... Lo riporta iodonna.it