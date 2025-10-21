Sarkozy lascia la sua abitazione per raggiungere il carcere de La Santé
L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato in automobile la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi per recarsi al carcere de La Santé, dove sarà rinchiuso per scontare la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sarà il primo ex presidente della Repubblica dell'Unione europea ad essere rinchiuso in cella. All'uscita da casa, mano nella mano con Carla Bruni, i fedelissimi intonano la Marsigliese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
