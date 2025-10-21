Sarkozy lascia la sua abitazione per raggiungere il carcere de La Santé

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, ha lasciato in automobile la sua abitazione nel 16o arrondissement di Parigi per recarsi al carcere de La Santé, dove sarà rinchiuso per scontare la condanna a 5 anni per il caso del finanziamento libico della sua campagna elettorale 2007. A 70 anni, sarà il primo ex presidente della Repubblica dell'Unione europea ad essere rinchiuso in cella. All'uscita da casa, mano nella mano con Carla Bruni, i fedelissimi intonano la Marsigliese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

sarkozy lascia la sua abitazione per raggiungere il carcere de la sant233

© Tgcom24.mediaset.it - Sarkozy lascia la sua abitazione per raggiungere il carcere de La Santé

News recenti che potrebbero piacerti

sarkozy lascia sua abitazioneFrancia, Sarkozy entra in carcere dopo la condanna per corruzione - «Hanno voluto farmi sparire e questo mi fa rinascere»: parola dell’ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, secondo alcune dichiarazioni pubblicate oggi dal giornale Le Figaro, nel giorno della sua ... Da ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Sarkozy Lascia Sua Abitazione